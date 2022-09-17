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Главная » Україна » Суспільство
14:03 29 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Арестович назвав терміни закінчення війни в Україні

Війна з Росією триватиме не довше, ніж до літа 2023 року.

Арестович озвучив черговий прогноз

Про це в інтерв’ю Bild заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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При цьому він зазначив, що є ймовірність закінчення війни раптово, “якщо щось станеться у Москві”.

“Ми знищили тут регулярну російську армію. Тепер вони мобілізували людей. Росіяни втратили 70 відсотків своїх збройних сил, і я не бачу жодної виграшної стратегії для Путіна”, – сказав Арестович.

За його словами, Путін хотів би спробувати просунутися на Донеччину далі, але для нього це неможливо. Він також спробує захистити анексовані території та погрожує Україні тактичною ядерною зброєю.

Також Арестович вважає, що президент РФ може спробувати спровокувати переговори, використовуючи Запорізьку АЕС, а може підірвати українські газопроводи.

Тэги: Алексей Арестович, Олексій Арестович
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