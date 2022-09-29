Відбувся черговий обмін полоненими: кого повернули додому

Відбувся черговий обмін полоненими, в ході якого Україна повернула чотирьох морпіхів та двох цивільних.

Україна повернула чотирьох морпіхів та двох цивільних



Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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«Ще більше наших – вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули 6 наших людей – чотирьох морпіхів та двох цивільних. Офіцери – Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати – Герасименко Людмила та Іван Земляной. Цивільні – Андруша Вікторія та Майборода Яна», – зазначив він.

Також він розповів про тих, кого вдалося визволити.

Вікторію Андрушу 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.

Яна Майборода опинилася в полоні через те, що у її телефоні знайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

Звільнені морпіхи брали участь у боях за Маріуполь.

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«Переговори про обмін – це складна робота, а краща винагорода за неї – свобода українців. Саме це стимулює працювати на максимумі ефективності. Обміни продовжуються. Наша мета – повернути всіх наших людей. Над цим працюємо нон-стоп, і ми обов’язково це зробимо», – зазначив Єрмак.

Він додав, що лише цього місяця з полону повернули 235 наших людей.