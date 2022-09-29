Дуже руйнівна та неточна: росіяни вдарили по Дніпру радянською ракетою Х-22

Вночі 29 вересня російські військові завдали удару по Дніпру радянською ракетою Х-22.

Величезна воронка після влучання ракети



Про це повідомив в ефірі національного телеефіру речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, бойова частина цієї ракети важить понад 900 кг, а довжина ракети – понад 11 метрів.

“Вночі близько 1:00 була застосована по Дніпру ракета Х-22. Це велика і потужна ракета, якою також влучили у Кременчуцький ТРЦ. Це дуже руйнівна та неточна ракета”, – сказав Ігнат.

Також він додав, що Х-22 є дуже швидкими ракетами, для протидії яким потрібні сучасні системи ППО.

Ракета Х-22 розроблялася з 1958 року та на озброєння була офіційно прийнята у 1971 році.

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Нагадаємо, після нічного удару по Дніпру загинули четверо людей. У тому числі двоє дітей – 8-річний хлопчик та 9-річна дівчинка.

Тэги: днепр, Дніпро