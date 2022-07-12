Загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї дуже висока, – українська розвідка

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький назвав загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї проти України «дуже високою».

Скібіцький оцінив загрозу застосування ядерної зброї Росією



Про це повідомила пресслужба ГУР. Свою оцінку він озвучив виданню The Guardian.

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«Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах і критичній інфраструктурі», – сказав представник військової розвідки.

За його словами, щоб протистояти таким ударам, Україні потрібні не лише зенітні, а і протиракетні системи.

Тэги: ГУР