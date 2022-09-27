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Главная » Україна » Інциденти
06:20 30 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва: зруйновано дев’ятиповерхівку, під завалами люди

В ніч на п’ятницю російські війська завдали по Миколаїву ракетного удару, внаслідок якого було зруйновано дев’ятиповерховий житловий будинок, під завалами можуть перебувати люди.

Пожежа після влучання у Миколаєві

Про це повідомив голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім.

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За його словами, в районі міста пролунало сім вибухів, при цьому щонайменше два з них за межами міської межі.

Дві ракети, потрапили по житловому району, одна з них – у дев’ятиповерхівку.

«Серйозні ушкодження, під завалами люди», – написав Кім.

Він також опублікував перші кадри з місця події – на них видно згорілі машини та сильну пожежу.

Тэги: Николаев, Миколаїв
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