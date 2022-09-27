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06:20 30 Сентября 2022 0 Комментарии
Росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва: зруйновано дев’ятиповерхівку, під завалами люди
В ніч на п’ятницю російські війська завдали по Миколаїву ракетного удару, внаслідок якого було зруйновано дев’ятиповерховий житловий будинок, під завалами можуть перебувати люди.
Пожежа після влучання у Миколаєві
Про це повідомив голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім.
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За його словами, в районі міста пролунало сім вибухів, при цьому щонайменше два з них за межами міської межі.
Дві ракети, потрапили по житловому району, одна з них – у дев’ятиповерхівку.
«Серйозні ушкодження, під завалами люди», – написав Кім.
Він також опублікував перші кадри з місця події – на них видно згорілі машини та сильну пожежу.
Тэги: Николаев, Миколаїв
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