НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
10:27 30 Сентября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Удар по цивільній колоні в Запоріжжі: Росія випустила 16 ракет

Сьогодні, 30 вересня, вранці російські війська випустили попередньо 16 ракет по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя – загинуло 23 людей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко,

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Росіяни продовжують нищення українців та нашої Запорізької землі. Продовжують терор. Продовжують вбивства. Попередньо, випущено було 16! ракет із застосуванням ЗРК «С-300″. 23 загиблих та 28 поранених. Нелюди», – написав Тимошенко.

За його словами, чотири ракетні удари завдано в район авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в’їзду на/з тимчасово окупованої території України.

Там стояла колона машин з цивільними, які прямували за своїми родичами на тимчасово окуповану територію.

Як повідомляли Vlasti, російські війська завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.09.2022 07:55
В Запоріжжі зранку пролунали потужні вибухи: окупанти випустили близько 12 ракет
ТОР
29.09.2022 07:20
Під Токмаком знищено російські комплекси С-300, які кілька днів обстрілювали ракетами Запоріжжя
ТОР
27.09.2022 05:49
Окупанти двічі за ніч обстріляли Миколаїв і на світанку – Запоріжжя
blog comments powered by Disqus
Удар по цивільній колоні в Запоріжжі: Росія випустила 16 ракет

10:27  Україна

Укрпошта оголосила Кремль своєю територію: гендиректор видав наказ про відкриття там відділення

09:58  Україна

Під Запоріжжям ворог вдарив ракетами по гуманітарній колоні на виїзді з міста

08:36  Україна

ЗСУ взяли в “котел” російське угруповання в Лимані: карта

08:17  Україна

В Запоріжжі зранку пролунали потужні вибухи: окупанти випустили близько 12 ракет

07:55  Україна

Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе Одесу і Миколаїв: більшість збито

07:43  Україна

Ракетний обстріл Дніпра: є загиблий і поранені, згоріло понад 100 автобусів

07:30  Україна

Росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва: зруйновано дев’ятиповерхівку, під завалами люди

06:20  Україна

Путін підписав укази про визнання «незалежності» Запорізької та Херсонської областей

06:01  Світ

Захистимо Запоріжжя разом: волонтери збирають на дрони-літаки, аби захистити місто Запоріжжя від ракетних атак окупантів

21:41  Україна

Загрозу застосування РФ тактичної ядерної зброї дуже висока, – українська розвідка

18:52  Україна

Окупанти готують загострення на фронті і удари по об’єктах критичної інфраструктури – Генштаб

18:37  Україна

Після мобілізації у росіян посилилися страхи та зникла гордість за країну, – соцопитування

17:50  Світ

Дуже руйнівна та неточна: росіяни вдарили по Дніпру радянською ракетою Х-22

17:05  Україна

У Росії під час перевезення вкрали комплектуючі секретних комп’ютерів для військ радіоелектронної розвідки

16:04  Світ

Зеленський терміново скликає РНБО

15:52  Україна

Відбувся черговий обмін полоненими: кого повернули додому

15:40  Україна

В Запоріжжі зранку пролунали потужні вибухи: окупанти випустили близько 12 ракет

07:55 Україна

Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе Одесу і Миколаїв: більшість збито

07:43 Україна

Захистимо Запоріжжя разом: волонтери збирають на дрони-літаки, аби захистити місто Запоріжжя від ракетних атак окупантів

21:41 Україна

Після мобілізації у росіян посилилися страхи та зникла гордість за країну, – соцопитування

17:50 Світ

Дуже руйнівна та неточна: росіяни вдарили по Дніпру радянською ракетою Х-22

17:05 Україна

У Росії під час перевезення вкрали комплектуючі секретних комп’ютерів для військ радіоелектронної розвідки

16:04 Світ

З початку війни в Росії наклали на себе руки вже 8 топ-менеджерів великих компаній

14:32 Світ

Лиманський котел: розгром росіян на Донбасі неминучий

09:36 Україна

Під Токмаком знищено російські комплекси С-300, які кілька днів обстрілювали ракетами Запоріжжя

07:20 Україна

Росія направила на Лиман 7 танків з мобілізованими: два з них потрапили в ДТП

07:04 Україна

Окупанти пішли у наступ на Херсонщині: що там відбувається

05:52 Україна