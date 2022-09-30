Удар по цивільній колоні в Запоріжжі: Росія випустила 16 ракет

Сьогодні, 30 вересня, вранці російські війська випустили попередньо 16 ракет по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя – загинуло 23 людей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко,

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«Росіяни продовжують нищення українців та нашої Запорізької землі. Продовжують терор. Продовжують вбивства. Попередньо, випущено було 16! ракет із застосуванням ЗРК «С-300″. 23 загиблих та 28 поранених. Нелюди», – написав Тимошенко.

За його словами, чотири ракетні удари завдано в район авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в’їзду на/з тимчасово окупованої території України.

Там стояла колона машин з цивільними, які прямували за своїми родичами на тимчасово окуповану територію.

Як повідомляли Vlasti, російські війська завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя