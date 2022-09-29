Главная » Світ » Суспільство
11:38 30 Сентября 2022 13 Комментарии
На батьківщині Шойгу мобілізованих міняють на баранів
У Тиві місцевий уряд організував видачу живих баранів сім’ям мобілізованих на війну.
Баран, звісно, - не Лада “Калина”, та й Тива - не Саратов
Про це повідомило РБК із посиланням на прес-службу регіонального уряду.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Передачу тварин проводять працівники управлінь сільського господарства муніципальних утворень республіки.
В уряді республіки відзвітували, що вже передали 91 барана.
Крім того, в деяких районах, крім баранів, дають ще й картоплю або капусту.
А у Шагонарі районна адміністрація вирішила замість забраних на війну годувальників видавати їхнім сім’ям дрова.
Тэги: Россия, Росія
Loading...
Новости по теме
ТОР