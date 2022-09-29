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11:38 30 Сентября 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

На батьківщині Шойгу мобілізованих міняють на баранів

У Тиві місцевий уряд організував видачу живих баранів сім’ям мобілізованих на війну.

Баран, звісно, - не Лада “Калина”, та й Тива - не Саратов

Про це повідомило РБК із посиланням на прес-службу регіонального уряду.

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Передачу тварин проводять працівники управлінь сільського господарства муніципальних утворень республіки.

В уряді республіки відзвітували, що вже передали 91 барана.

Крім того, в деяких районах, крім баранів, дають ще й картоплю або капусту.

А у Шагонарі районна адміністрація вирішила замість забраних на війну годувальників видавати їхнім сім’ям дрова.

Тэги: Россия, Росія
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