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Главная » Світ » Політика
12:33 30 Сентября 2022 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

У Кремлі сьогодні підпишуть чотири договори про прийняття нових суб’єктів РФ, – Пєсков

Чотири договори про прийняття до складу РФ нових суб’єктів будуть підписані у п’ятницю на церемонії у Кремлі.

Пєсков аноансував заходи з анекії частини України

Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

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За його словами, о 15:00 у Великому Кремлівському палаці в Георгіївській залі буде “об’ємний” виступ президента РФ Володимира Путіна. Потім піде церемонія підписання документів. У ній візьмуть участь главарі “ДНР” Денис Пушилін та “ЛНР” Леонід Пасічник, гауляйтери Запорізької області Євгеній Балицький та Херсонської – Володимир Сальдо.

Пєсков пообіцяв прояснити, в яких саме межах визнано Росією Херсонську та Запорізьку області, які увійдуть до складу РФ.

«Донецька та Луганська народні республіки визнані Росією в рамках кордонів 2014 року. Щодо територій Херсонської та Запорізької областей, мені потрібно це уточнити», – сказав він.

Пєсков також уточнив, що після укладання договорів із Москвою захоплені території стануть невід’ємною частиною РФ, а також Союзної держави.

Також у Кремлі додали, що Москва розцінюватиме можливі удари України по територіях, які увійдуть до складу РФ як акт агресії проти Росії.

Тэги: Дмитрий Песков, Дмитро Пєсков
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