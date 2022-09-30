У Кремлі підписали договори про входження окупованих земель України до складу РФ
Президент Росії Володимир Путін, «глави» самопроголошених “ДНР” та “ЛНР” Денис Пушилін та Леонід Пасічник, а також «глави» окупованих частин Запорізької області Євген Балицький та Херсонської Володимир Сальдо підписали договір про їхнє “входження” до складу РФ
Церемонія відбулась у Георгіївській залі Кремля.
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Тепер Держдума Росії має ратифікувати договір, після чого своє схвалення має надати Рада Федерації. Немає сумніву, що голосування в обох органах буде чисто формальним.
Останній етап процедури передбачає підписання відповідного закону Путіним.
Подібна церемонія у Георгіївській залі відбулася у 2014 році, коли Росія анексувала Крим.
Анексія Криму, як і анексія нових територій, не визнається світовою спільнотою і тягне за собою жорсткі антиросійські санкції.