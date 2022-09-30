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08:58 01 Октября 2022 11 Комментарии
Вночі росіяни обстріляли Миколаїв: ракета влучила в багатоповерхівку
У ніч проти 1 жовтня російські війська вчергове обстріляли Миколаїв, ракета влучила у житловий будинок.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
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За його словами, одна ракета С-300 влучила в житловий будинок. Зруйновані квартири на 5 та 4 поверхах. Також постраждали автівки, які були припарковані у дворі.
У навколишніх будинках повилітали вікна.
«На щастя, обійшлось без жертв. Деякі жителі отримали легкі травми», – зазначив Сєнкевич.
Наразі на місці працюють комунальники. Вони прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу. Проїзд вулицею поки що перекритий.
Тэги: Николаев, Миколаїв
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