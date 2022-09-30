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Главная » Україна » Інциденти
08:58 01 Октября 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Вночі росіяни обстріляли Миколаїв: ракета влучила в багатоповерхівку

У ніч проти 1 жовтня російські війська вчергове обстріляли Миколаїв, ракета влучила у житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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За його словами, одна ракета С-300 влучила в житловий будинок. Зруйновані квартири на 5 та 4 поверхах. Також постраждали автівки, які були припарковані у дворі.

У навколишніх будинках повилітали вікна.

«На щастя, обійшлось без жертв. Деякі жителі отримали легкі травми», – зазначив Сєнкевич.

Пошкоджено автівки, що були припарковані біля будинку

Пошкоджено автівки, що були припарковані біля будинку

Зруйновано два верхніх поверхи будинку

Зруйновано два верхніх поверхи будинку

Наразі на місці працюють комунальники

Наразі на місці працюють комунальники

Наразі на місці працюють комунальники. Вони прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу. Проїзд вулицею поки що перекритий.

Тэги: Николаев, Миколаїв
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