Вночі росіяни обстріляли Миколаїв: ракета влучила в багатоповерхівку

У ніч проти 1 жовтня російські війська вчергове обстріляли Миколаїв, ракета влучила у житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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За його словами, одна ракета С-300 влучила в житловий будинок. Зруйновані квартири на 5 та 4 поверхах. Також постраждали автівки, які були припарковані у дворі.

У навколишніх будинках повилітали вікна.

«На щастя, обійшлось без жертв. Деякі жителі отримали легкі травми», – зазначив Сєнкевич.

Наразі на місці працюють комунальники. Вони прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу. Проїзд вулицею поки що перекритий.

Тэги: Николаев, Миколаїв