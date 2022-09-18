Арменія заявила про можливий вихід з ОДКБ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян дуже ясно натякнув, що Єреван може припинити своє членство в Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ).

Пашинян сумнівається в доцільності ОДКБ



Свою думку він висловив в інтерв’ю Арменпрес.

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«Нещодавно, в результаті контактів із низкою колег з ОДКБ, я зауважив, що в ОДКБ теж фіксують, що певні суспільні настрої у Вірменії дуже швидко розвиваються. У ході розмови навіть було сказано, що є побоювання, що Вірменія вийде з ОДКБ. Я ж сформулював протилежне, моя реакція була такою, що є побоювання, що ОДКБ вийде з Вірменії», – сказав Пашинян.

Він наголосив, що це «не просто гра слів, це дуже серйозний зміст».

За його словами, раніше під час обговорення в ОДКБ питань безпеки він отримував чіткі запевнення, що кордон Вірменії є червоною лінією для ОДКБ.

“Коли минулого року відбулися події на дільницях Сотка та Хознавара, ми, природно, звернулися до ОДКБ, і отримали дуже дивну відповідь, що кордон не демаркований та не делімітований. Звідси виникло питання: де проходить ця червона лінія”, – поскаржився прем’єр.

Тэги: Армения, Вірменія