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16:34 01 Октября 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Офіційно! ЗСУ зайшли в Лиман: в місті тривають бої

ЗСУ зайшли в Лиман Донецької області, в місті тривають бої.

Українські захисники встановили прапор на в'їзді в Лиман

Про це заявив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

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«Інформація та те відео, яке ви бачили зі стелою – це правда. Ми вже у Лимані. Але тривають бої. Деталі будуть пізніше», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше в мережі з’явилося відео, де українські військові встановлюють державний прапор на стелі на в’їзді в Лиман.

Тэги: лиман
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