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16:34 01 Октября 2022 21 Комментарии
Офіційно! ЗСУ зайшли в Лиман: в місті тривають бої
ЗСУ зайшли в Лиман Донецької області, в місті тривають бої.
Українські захисники встановили прапор на в'їзді в Лиман
Про це заявив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.
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«Інформація та те відео, яке ви бачили зі стелою – це правда. Ми вже у Лимані. Але тривають бої. Деталі будуть пізніше», – зазначив він.
Нагадаємо, раніше в мережі з’явилося відео, де українські військові встановлюють державний прапор на стелі на в’їзді в Лиман.
Тэги: лиман
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