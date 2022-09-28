У Росії йде підготовка до усунення Путіна від влади, – Буданов

Росія може вийти з глухого кута, в який сама себе загнала, але цей шлях передбачає трансфер влади, тобто заміну президента Володимира Путіна

В Росії готують заміну Путіну



Таку думку в інтерв’ю Наталії Мосейчук висловив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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«Росія не може саме зараз зупинитися, бо це тільки прискорить її поділ і руйнування. Росія загнала себе в глухий кут, з нього реально вийти. Це визнання, що все це сталося помилково, вихід за адмінкордон 1991 року і початок вибудовування якогось діалогу з усім світом. Але це автоматично означає трансфер влади», – пояснив він.

За його словами, певні підготовчі процеси до усунення Путіна від влади вже тривають.

«Є суперництво, це не один кандидат, їх кілька. Про деяких із них інформація у ЗМІ просочується, деяких – ні», – розповів Буданов.

На його думку, зміна господаря Кремkя може мати позитивні наслідки для України за певних умов.

«Це дасть Україні плюс лише в одному випадку – якщо вони приймуть цю парадигму сприйняття світу, захочуть видозмінитися. Це перша умова. Друга – ми чітко зробимо висновки про те, що було ці всі роки, і правильно вибудовувати наше життя. У випадках це нічого не змінить», – резюмував Буданов.

Тэги: Россия, Владимир Путин, Кирилл Буданов, Росія, Володимир Путін, Кирило Буданов