Путін вніс до Держдуми законопроекти про анексію: що з межами областей

Путін вніс до Держдуми законопроекти про входження до складу РФ окупованих регіонів України.

З кордонами "Л/ДНР" все зрозуміло, а ось з Запорізькою і Херсоньською областями - туман



У текстах законопроектів (всі чотири практично повністю аналогічні) говориться, що нові суб’єкти РФ визнаються «у межах, що існували на день утворення та день прийняття до складу Росії».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У конституціях самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» їхні території заявлено в адміністративних межах Донецької та Луганської областей України.

А в Запорізькій та Херсонській областях (які влада РФ оголосила «незалежними» напередодні підписання договорів) немає своїх конституцій або будь-яких інших аналогічних документів.

Що мають на увазі під їхніми «кордонами» — території в адміністративних кордонах Запорізької та Херсонської областей України або лише частини, окуповані РФ на даний момент, — неясно.

Можливо, таким туманним формулюванням Кремль намагається донести до України та Заходу, що є простір для торгів – мовляв, можемо поступитися неокупованими частинами областей.

Це як ховатись від санітарів, коли потрібно викликати пожежників.

Тэги: Россия, Росія