НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
07:51 03 Октября 2022 Просмотров 255   КомментариевКомментарии

Ракетный удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

Вранці 3 жовтня ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району.

В Запоріжжі руйнувань зазнав реабілітаційний центр

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, окупанти випустили близько десяти ракет С-300.

“В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого, його ушпиталено”, – зазначив Старух.

Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.

Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає.

За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.10.2022 05:56
Росіяни перед світанком завдали ракетного удару по Запоріжжю
ТОР
02.10.2022 08:57
Росіяни на світанку вдарили ракетами по Запоріжжю
ТОР
30.09.2022 10:27
Удар по цивільній колоні в Запоріжжі: Росія випустила 16 ракет
blog comments powered by Disqus
Знищимо все, що побачимо: ексглава ЦРУ розкрив відповідь США на можливий ядерний удар РФ по Україні

08:22 Світ

Ракетный удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

07:51 Україна

ЗСУ потужно потрощили окупантів під Запоріжжям

07:14 Україна

Путін вніс до Держдуми законопроекти про анексію: що з межами областей

18:37 Світ

Найзахищеніша в Європі: Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю

10:46 Світ

Путін кинув Луганщину на користь захисту Запорізької і Херсонської областей

09:17 Світ

Росіяни на світанку вдарили ракетами по Запоріжжю

08:57 Україна

Розстріл цивільної автоколони на Харківщині: у поліції розкрили нові подробиці

19:01 Україна

Арменія заявила про можливий вихід з ОДКБ

14:15 Світ

Лиман у котлі: ЗСУ підтвердили звільнення п’яти навколишніх сіл

12:05 Україна

Росія перекинула до кордону з Фінляндією стратегічні бомбардувальники

11:39 Світ