Ракетный удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці

Вранці 3 жовтня ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району.

В Запоріжжі руйнувань зазнав реабілітаційний центр



Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За його словами, окупанти випустили близько десяти ракет С-300.

“В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого, його ушпиталено”, – зазначив Старух.

Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.

Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає.

За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя