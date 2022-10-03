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07:51 03 Октября 2022 255 Комментарии
Ракетный удар по Запоріжжю: стали відомі подробиці
Вранці 3 жовтня ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району.
В Запоріжжі руйнувань зазнав реабілітаційний центр
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
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За його словами, окупанти випустили близько десяти ракет С-300.
“В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого, його ушпиталено”, – зазначив Старух.
Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.
Внаслідок атак по селах поблизу міста, постраждалих немає.
За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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