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08:22 03 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Знищимо все, що побачимо: ексглава ЦРУ розкрив відповідь США на можливий ядерний удар РФ по Україні

Сполучені Штати Америки та війська НАТО завдадуть масштабного удару по російським силам в Україні, використовуючи звичайну зброю, якщо в Кремлі ухвалять рішення завдати ядерного удару по Україні.

Петреус попередив про наслідки для Росії застосування ядерної зброї в Україні

Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

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«Ми знищимо всі російські сили, які побачимо та ідентифікуємо на полі бою в Україні, а також усі російські кораблі, які знаходяться у Чорному морі», – повідомив він.

За словами Петреуса, такої відповіді США буде достатньо і не доведеться відповідати ядерним ударом.

Це не може залишитися без відповіді. Але воно не буде продовженням – не ядерна відповідь на ядерний удар. Ми не хочемо втручатися в ядерну ескалацію, але маємо показати, що це не можна прийняти», — зазначив він.

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