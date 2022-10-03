Росіяни поскаржилися на обстріл села Головчине у Білгородській області

Село Головчине Грайворонського міського округу Білгородської області постраждало від обстрілу.

Хтось обстріляв російське село біля кордону



Про це заявив губернатор В’ячеслав Гладков. За його словами, населений пункт нібито обстріляли ЗСУ.

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«Внаслідок влучення снарядів до центру села є руйнування. Загинула одна жінка, 48 років»,— написав Гладков у Telegram.

За його словами, зараз на місці знаходяться оперативні служби та голова округу, почався подомовий обхід.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше про обстріл Головчино повідомляли двічі – 19 та 26 квітня.

Тэги: Россия, Росія