Чому Путін так швидко визнав проблеми з мобілізацією

Швидке визнання президентом РФ Володимиром Путіним проблем із оголошеною ним мобілізацією підкреслює її дисфункцію протягом першого тижня.

Про це йдеться в огляді міноборони Великобританії.

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29 вересня Путін звернувся до свого Радбезу щодо мобілізації, яку він оголосив 21 вересня, і зазначив, що «під час цієї мобілізаційної кампанії виникає багато питань, і ми маємо оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх».

«Надзвичайно швидке визнання Путіним проблем наголошує на дисфункції мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, ймовірно, не знають точного масштабу та юридичного обґрунтування кампанії», – сказано в повідомленні.

Також британці підкреслили, що російські військкомати майже напевне набрали кадри, які не підпадають під визначення, оголошене Путіним і його Міноборони.

У той час, як мобілізовані резервісти продовжують збиратися в наметових таборах, російські чиновники, ймовірно, мають проблеми із забезпеченням навчання і пошуків офіцерів для керівництва новими підрозділами.

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