Главная » Світ » Суспільство
12:26 03 Октября 2022 1084 Комментарии
Кадиров відправляє своїх неповнолітніх синів на війну в Україну
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що троє його неповнолітніх синів вирушать на війну в Україну.
Кадиров відправляє дітей на війну
Чергове одкровення Кадиров видав в Telegram.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За словами голови Чечні, його сини 16, 15 і 14 років навчаються поводитися зі зброєю з «малих років».
«Свої навички Ахмат, Елі та Адам готові застосувати у зоні СВО. І я не жартую. Настав час показати себе у реальному бою, і це їхнє прагнення я лише вітаю. Незабаром вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення», – написав Кадиров.
Тэги: Россия, Рамзан Кадыров, Росія, Рамзан Кадиров
Loading...
Новости по теме
ТОРЧому Путін так швидко визнав проблеми з мобілізацією
03.10.2022 10:16
ТОРКадиров скасував мобілізацію у Чечні
23.09.2022 08:35