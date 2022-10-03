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12:26 03 Октября 2022 Просмотров 1084   КомментариевКомментарии

Кадиров відправляє своїх неповнолітніх синів на війну в Україну

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що троє його неповнолітніх синів вирушать на війну в Україну.

Кадиров відправляє дітей на війну

Чергове одкровення Кадиров видав в Telegram.

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За словами голови Чечні, його сини 16, 15 і 14 років навчаються поводитися зі зброєю з «малих років».

«Свої навички Ахмат, Елі та Адам готові застосувати у зоні СВО. І я не жартую. Настав час показати себе у реальному бою, і це їхнє прагнення я лише вітаю. Незабаром вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення», – написав Кадиров.

Тэги: Россия, Рамзан Кадыров, Росія, Рамзан Кадиров
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