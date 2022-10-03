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Главная » Україна » Экономіка
17:47 03 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Євросоюз погодив виділення Україні допомоги в 5 мільярдів доларів

Європейський Союз підписав Меморандум про виділення Україні 5 мільярдів доларів макрофінансової допомоги.

Шмигаль повідомив про нову допомогу від ЄС

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Європейський Союз підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні €5 млрд макрофінансової допомоги», — написав він у своєму Twitter.

Прем’єр подякував за це рішення президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту комісії Валдісу Домбровскісу.

«Черговий жест ЄС, що має намір підтримати Україну в перемозі у цій війні, відбудові та прагненні до європейського майбутнього», — додав Шмигаль.

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