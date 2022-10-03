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17:47 03 Октября 2022 0 Комментарии
Євросоюз погодив виділення Україні допомоги в 5 мільярдів доларів
Європейський Союз підписав Меморандум про виділення Україні 5 мільярдів доларів макрофінансової допомоги.
Шмигаль повідомив про нову допомогу від ЄС
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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«Європейський Союз підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні €5 млрд макрофінансової допомоги», — написав він у своєму Twitter.
Прем’єр подякував за це рішення президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту комісії Валдісу Домбровскісу.
«Черговий жест ЄС, що має намір підтримати Україну в перемозі у цій війні, відбудові та прагненні до європейського майбутнього», — додав Шмигаль.
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