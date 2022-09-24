Китай закликав Путіна припинити ядерний шантаж

Китай офіційно дав зрозуміти Росії, що не підтримує ядерну риторику Кремля та закликав відмовитися від ядерного шантажу.

Китай є гарантом ядерної безпеки України



Про це заявили російській агенції РИА Новости у пресслужбі МЗС КНР.

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«Китай звернув увагу на висловлювання відповідних сторін з питання про ядерну зброю. Ядерну війну не можна виграти. Роздування загрози ядерної війни в нинішніх умовах не допоможе розрядити обстановку, а лише подільє олії у вогонь», – заявили в китайському МЗС.

Китай вважає, що «усі відповідні сторони повинні зберігати спокій і стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприятимуть мирному врегулюванню української кризи, та разом просуватиме деескалацію ситуації».

Китай та Україна у грудні 2013 року підписали «Договір про дружбу та співпрацю» та «Спільну декларацію про подальше зміцнення відносин стратегічного партнерства». Згідно з текстом останньої Китай підтверджує надання Україні гарантій безпеки, «якщо Україна стане жертвою агресії із застосуванням ядерної зброї або загрози здійснення такої агресії».

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