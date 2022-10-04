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Главная » Україна » Спорт
09:48 04 Октября 2022 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Україна може прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 році

Україна має намір спільно з Іспанією та Португалією прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 році.

Подачу заявки нібито санкціонував особисто Володимир Зеленський

Про це повідомило The Times.

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Видання зазначило, що подання заявки було санкціоновано президентом України Володимиром Зеленським. Імовірно, Україна прийматиме ігри однієї з груп міжнародного турніру.

Нове партнерство має бути офіційно оголошено футбольними лідерами Іспанії та Португалії під час прес-конференції у штаб-квартирі УЄФА у середу, 5 жовтня.

Ця пропозиція є частиною ідеї про те, що футбол може відновити надію та мир. Щодо гарантій безпеки, то очікується, що до 2030 року вторгнення Росії давно закінчиться, а відновлення країни вестиметься повним ходом.

Участь України розглядається як потенційно потужна запорука успішного голосування серед 211 асоціацій-членів ФІФА та спосіб протидії Саудівській Аравії щодо висунення спільної заявки з Єгиптом та Грецією на 2030 рік.

УЄФА вважає, що чемпіонат світу у 2030 році має бути зіграний виключно у Європі. Турнір проходить у Катарі цього року, а потім у США, Канаді та Мексиці у 2026 році.

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