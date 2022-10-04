Рада Федерації схвалила анексію окупованих регіонів України

Рада Федерації слідом за Держдумою ратифікувала чотири договори про приєднання до Росії частково окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Совфед підтримав анексію одноголосно



Рішення було ухвалено одноголосно.

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Також одноголосно депутати схвалили федеральні конституційні закони про прийняття анексованих територій до складу РФ.

У Держдумі схвалили анексію українських територій напередодні, а в неділю на екстреному засіданні це зробив Конституційний суд Росії.

На даний момент жоден з регіонів, що анексовано, не контролюється російськими військами повністю.