Були холопами, стали рабами: Пугачова опублікувала перший пост після виїзду з Росії

Російська примадонна Алла Пугачова заявила, що щаслива через ненависть людей, яких вона не могла терпіти.

Пугачова відповіла на критику росіян на свою адресу



Співачка опублікувала новий пост в Instagram, адресований тим, хто критикував її всі останні місяці.

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«Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала і жила дарма. Причина ясна. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, стали рабами», – написала вона.

Відразу після початку війни в Україні Пугачова виїхала з Росії, але чутки про еміграцію відкидала. За від’їзд її постійно критикували, зокрема з екранів телевізорів.

Пугачова мовчала і нападки на свою адресу не коментувала. На її захист виступав чоловік Максим Галкін, якого у Росії нещодавно визнали «іноземним агентом». Після цього Пугачова виступила у соцмережах, попросивши присвоїти і їй цей статус.

Через цей пост її вирішили перевірити на предмет «дискредитації російської армії».

Наприкінці вересня Пугачова ненадовго повернулася до Росії, але, за даними російських ЗМІ, знову відлетіла до Ізраїлю.