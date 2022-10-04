Лукашенко заявив про часткову участь Білорусі у «спецоперації»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна бере участь у «спеціальній військовій операції», яку Росія веде проти України, але не відправляє своїх військових на фронт.

Лукашенко висловився щодо участі Білорусі у війні в Україні



Про це повідомляє Белта.

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«Щодо нашої участі у спеціальній військовій операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не надсилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов’язань», — заявив Лукашенко.

Він наголосив, що Білорусь бере участь, щоб не допустити поширення конфлікту на свою територію, а також «не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви та Латвії».

«Як я казав, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь», – сказав Лукашенко.