Лукашенко заявив про часткову участь Білорусі у «спецоперації»
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна бере участь у «спеціальній військовій операції», яку Росія веде проти України, але не відправляє своїх військових на фронт.
Про це повідомляє Белта.
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«Щодо нашої участі у спеціальній військовій операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не надсилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов’язань», — заявив Лукашенко.
Він наголосив, що Білорусь бере участь, щоб не допустити поширення конфлікту на свою територію, а також «не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви та Латвії».
«Як я казав, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь», – сказав Лукашенко.