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17:40 04 Октября 2022 2 Комментарии
Окупанти у Василівці під Запоріжжям почали будувати “держкордон”
У Василівці запорізької області окупанти будують «державний кордон» з усіма своїми «правилами».
У Василівці окупанти облаштовують "держкордон"
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі національного телемарафону.
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«Окупанти намагаються у районі Василівки облаштувати «державний кордон», як вони вважають, з усіма правилами перетину, які вони там собі вигадали”, – зазначив він.
Також Старух додав, що через це “за кордон” не пускають чоловіків призовного віку.
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