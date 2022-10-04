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Главная » Україна » Экономіка
19:44 04 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава Нацбанку Кирило Шевченко подав у відставку

Голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.

Шевченко подав заяву про відставку

Про це повідомили на сайті НБУ.

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«В силу причин, пов’язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови НБУ”, – повідомив він

Також Шевченко зазначив, що з перших днів в НБУ був передусім антикризовим менеджером і забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни.

“Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто – і ми його гідно склали”, – наголосв Шевченко.

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