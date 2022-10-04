Главная » Україна » Экономіка
19:44 04 Октября 2022 0 Комментарии
Глава Нацбанку Кирило Шевченко подав у відставку
Голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.
Шевченко подав заяву про відставку
Про це повідомили на сайті НБУ.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«В силу причин, пов’язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови НБУ”, – повідомив він
Також Шевченко зазначив, що з перших днів в НБУ був передусім антикризовим менеджером і забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни.
“Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто – і ми його гідно склали”, – наголосв Шевченко.
Loading...
Новости по теме
ТОРГенсек НАТО отримав заявку України на вступ до Альянсу
04.10.2022 18:58
ТОРОкупанти замінували перший та другий реактори Запорізької АЕС
04.10.2022 18:10
ТОРОкупанти у Василівці під Запоріжжям почали будувати “держкордон”
04.10.2022 17:40