Глава Нацбанку Кирило Шевченко подав у відставку

Голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку.

Шевченко подав заяву про відставку



Про це повідомили на сайті НБУ.

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«В силу причин, пов’язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду Голови НБУ”, – повідомив він

Також Шевченко зазначив, що з перших днів в НБУ був передусім антикризовим менеджером і забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни.

“Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто – і ми його гідно склали”, – наголосв Шевченко.