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07:55 05 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Відповідь Кім Чен Ину: США та Південна Корея запустили чотири ракети у бік Японського моря

США та Південна Корея провели випробування ракет «земля – ​​земля» у відповідь на запуск ракети з боку КНДР.

Південна Корея і США провели учбові пуски ракет

Про це повідомило агентство Yonhap.

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Кожна сторона випустила по дві балістичні ракети малої дальності – ATACMS американського виробництва та Hyunmoo-2 південнокорейського виробництва.

Ракети точно вразили макети цілей та продемонстрували здатність союзників стримувати подальші провокації.

Одна з південнокорейських ракет, запущена з військової бази в Каннин, що знаходиться недалеко від демілітаризованої зони, вийшла з ладу та вибухнула.

Обійшлося без жертв.

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