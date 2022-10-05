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Главная » Світ » Экономіка
08:17 05 Октября 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Російські друкарні можуть зупинитися через дефіцит західного обладнання

Техніка з «недружніх країн» складає близько 90% виробничих потужностей російських друкарень, тож без її постачання і обслуговування вони можуть просто зупинитися.

Імпортна техніка складає близько 90% виробничих потужностей російських друкарень

Про це пише російська газета «Ведомости».

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У Європі виготовляються друкарські, палітурні, ниткошвейні, кришкоробні машини (використовуються для виготовлення обкладинок), CTP-обладнання (для виготовлення друкованих форм), а також запчастини для них.

Найбільшими імпортерами цієї техніки були Німеччина, Швейцарія, Італія, Канада та Японія.

«Вихід поки один – розбирати старі машини і користуватися вживаними запчастинами, як в авіації», – вважають у правлінні Союзу підприємств друкованої індустрії.

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