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08:17 05 Октября 2022 0 Комментарии
Російські друкарні можуть зупинитися через дефіцит західного обладнання
Техніка з «недружніх країн» складає близько 90% виробничих потужностей російських друкарень, тож без її постачання і обслуговування вони можуть просто зупинитися.
Імпортна техніка складає близько 90% виробничих потужностей російських друкарень
Про це пише російська газета «Ведомости».
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У Європі виготовляються друкарські, палітурні, ниткошвейні, кришкоробні машини (використовуються для виготовлення обкладинок), CTP-обладнання (для виготовлення друкованих форм), а також запчастини для них.
Найбільшими імпортерами цієї техніки були Німеччина, Швейцарія, Італія, Канада та Японія.
«Вихід поки один – розбирати старі машини і користуватися вживаними запчастинами, як в авіації», – вважають у правлінні Союзу підприємств друкованої індустрії.
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