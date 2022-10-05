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15:36 05 Октября 2022 22 Комментарии
Нардепу Кузьміну повідомили про підозру у держзраді
Народному депутату від ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомили про підозру у державній зраді.
Кузьміна підозрюють у держзраді
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань
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Починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.
«Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави», — додали в ДБР.
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