Нардепу Кузьміну повідомили про підозру у держзраді

Народному депутату від ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомили про підозру у державній зраді.

Кузьміна підозрюють у держзраді



Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань

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Починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

«Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави», — додали в ДБР.