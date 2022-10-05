НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
15:36 05 Октября 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Нардепу Кузьміну повідомили про підозру у держзраді

Народному депутату від ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомили про підозру у державній зраді.

Кузьміна підозрюють у держзраді

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

«Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави», — додали в ДБР.

Loading...

Новости по теме

ТОР
05.10.2022 14:26
ЗСУ звільнили декілька населених пунктів на Луганщині
ТОР
05.10.2022 13:45
Пригожин звинуватив губернатора Санкт-Петербурга у підтримці ЗСУ
ТОР
05.10.2022 12:54
Посли країн ЄС узгодили восьмий пакет санкцій проти Росії
blog comments powered by Disqus
Путін подарував Кадирову на день народження звання генерал-полковника

16:00 Світ

Пригожин звинуватив губернатора Санкт-Петербурга у підтримці ЗСУ

13:45 Світ

Путін звернеться до росіян стосовно зміни статусу “спецоперації”

12:41 Світ

Казахстан відхилив вимогу Росії вислати українського посла та обурився тоном Захарової

12:07 Світ

В Запоріжжі пролунали вибухи: є прильот

09:45 Україна

Відповідь Кім Чен Ину: США та Південна Корея запустили чотири ракети у бік Японського моря

07:55 Світ

ЗСУ нанесли потужних ударів по окупантах під Запоріжжям

07:09 Україна

Лавров заявив про нову реальність для Заходу та згадав Порошенка

15:21 Світ

Росіяни почали масово здаватися у полон навіть не доїхавши до України

12:01 Україна

У Греції розслідують підозрілі фінансові перекази афонським ченцям із Росії

09:31 Світ

Китай закликав Путіна припинити ядерний шантаж

18:33 Світ