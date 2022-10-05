Життя Степана Івахіва

Івахів Степан Петрович народився 24 січня 1968 року в селі Андріївка, Львівської області

Івахів Степан Петрович народився 24 січня 1968 року в селі Андріївка, Львівської області. Зростав під опікою матері, без батька. Мати – Марія Іванівна, вчитель математики. Вона приклала всі зусилля, щоб сину був цікавий предмет, який вона викладала, що в майбутньому, стане йому в нагоді. Школу Степан закінчив з відзнакою, завдяки активності та прагненню до нових знань. Ще змолоду юнак бере на себе відповідальність за матеріальне забезпечення сім’ї та підробляє на різних доступних йому підробітках, допомогаючи при цьому матері.

Після школи Степан був призваний в армію, де змушений був нести військову службу протягом двох років. Будучи звільненим в запас Івахів приймає рішення вступити в Національний Університет водного господарства та природокористування. В 1992 закінчив його з червоним дипломом інженера-будівельника.

В студентські роки зустрів свою майбутню дружину Світлану і через рік знайомства уже одружились. Степан Івахів має трьох дітей: Татьяна – 1994 р.н., Антон – 2003 р.н., Анна – 2012 р.н. Бути гарним батьком для своїх дітей і успішним бізнесменом Степану вдається по сьогоднішній день.

Кар’єра

Починав свою підприємницьку діяльність Івахів разом зі своїм другом, що був його земляком. Підприємство по виготовленню шкіряних виробів було першою загальною справою молодих бізнесменів. Згодом вони почали продавати енергоносії, бачачи в майбутньому велику перспективу та користь навколишньому середовищу. Через деякий час Івахів стає співвласником компанії West Oil Group (WOG).

Трохи про компанію: з 2000 року, коли й була відкрита перша АЗС, зараз нараховується більше 400 автозаправок, входить в трійку кращих цієї галузі.

Позитивні відгуки клієнтів можно часто зустріти пов’язаних з:

-рівнем обслуговування

-якістю топлива

- новітні технології

- бонуси та акції для постійних клієнтів

- автомийки

- комфортні кафе з різноманітним асортиментом.

Командою WOG було розроблене паливо новітнього формату “Mustang 95” та “Mustang 100” і газ, який використовується новими швидкісними потягами – LGP MUSTANG.

Благодійність

Степан Івахів активно приймає участь в різних формах благодійності, від купівль книг в дитячу бібліотеку до широкомасштабних зборів коштів для покращення життя дітей. Так компанія WOG має акцію “Дорога добра”, в якій може прийняти участь кожен бажаючий. Вже понад шістнадцяти мільйонів гривень було зібрано дітям з хворим серцем, завдяки всім небайдужим людям. Під час пандемії, в смт Ратне, закупив в відділення інтенсивної терапії сучасні апарати штучної вентиляції легень, які знадобились при лікуванні вірусу COVID-19.

Плітки про банкрутство WOG

В 2016 “ходили” плітки щодо банкрутства компанії, що Івахів разом зі своїм компаньйоном ухиляються від сплати податків. Бізнесмени подали позов до суду, під час якого спростували всі негативні та неправдиві слухи. В суді було вияснено, що всі податки сплачувались вчасно та ніяких проблем з податковою в них не було. Після суду було проведено ряд перевірок, які не виявили жодних порушень.

Після смерті Ігора Єремеєва була деяка заборгованість компанії. Банки Ощад та Пумб зробили реструктуризацію і відповідно договору компанія своєчасно виплачує кошти.

Наразі фінансовий та загальний стан компанії стабільний та готовий до росту та виконання своїх обов’язків перед клієнтами.