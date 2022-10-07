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Главная » Світ » Політика
09:06 07 Октября 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Байден заявив про найвищий ризик ядерного армагеддону з часів Кеннеді

Президент США Джо Байден заявив, що загроза президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю є найбільшою загрозою з часів Карибської кризи.

Байден попередив, що застосування тактичної ядерної зброї може завершитися Армагеддоном

Про це повідомило Reuters.

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Байден сказав, що російський лідер «не жартує, коли говорить про потенційне використання тактичної ядерної зброї чи біологічної чи хімічної зброї, тому що його армія, можна сказати, значно відстає».

«Вперше з часів Карибської кризи ми маємо пряму загрозу застосування ядерної зброї, якщо насправді все триватиме тим шляхом, яким вони йшли», — сказав Байден.

Він також додав, що світ не стикався з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та Кубинської ракетної кризи.

«Я не думаю, що існує така річ, як можливість легко застосувати тактичну ядерну зброю і не закінчити Армагеддоном», – сказав Байден.

Під час кризи 1962 року Сполучені Штати за президента Джона Кеннеді та Радянського Союзу під керівництвом їхнього лідера Микити Хрущова впритул підійшли до застосування ядерної зброї через присутність радянських ракет на Кубі.

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