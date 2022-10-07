Нобелівську премію миру розділили правозахисники з України, Росії та Білорусі: хто вони такі

Лауреатами Нобелівської премії миру за 2022 рік стали російське правозахисне товариство «Меморіал», українська громадська організація «Центр Громадянських Свобод» та засновник білоруського правозахисного центру «Весна» Алесь Бєляцький.

Нобелевську премію отримали правозахисники трьох країн



Про своє рішення Нобелівський комітет повідомив у п’ятницю, 7 жовтня.

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Що пише про лауреатів Нобелівський комітет

«Центр громадянських свобод» було засновано у Києві у 2007 році з метою «просування прав людини та демократії в Україні».

«Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року «Центр громадянських свобод» зробив зусилля щодо виявлення та документування військових злочинів Росії проти цивільного населення України. У співпраці з міжнародними партнерами центр відіграє новаторську роль у притягненні винних до відповідальності за свої злочини», – наголосив він. у повідомленні.

Алесь Бєляцький був одним із ініціаторів демократичного руху, що виник у Білорусі в середині 1980-х років. «Він присвятив своє життя просуванню демократії та мирного розвитку у своїй країні. 1996 року Біляцький заснував організацію «Весна», – пише Нобелівський комітет.

Правозахисна організація «Меморіал» була створена у 1987 році з метою зберегти пам’ять про жертви комуністичного режиму. Серед його засновників – лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров та правозахисниця Світлана Ганнушкіна. У грудні 2021 року суд у Росії ухвалили рішення про примусову ліквідацію «Меморіалу» та його закриття (зараз “Меморіал” у РФ вважається іноземним агентом – ред.).