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14:44 07 Октября 2022 Просмотров 353   КомментариевКомментарии

В Алтаї не змогли мобілізувати жодного чоловіка: вони просто не приходять до військкоматів

У російській республіці Алтай на війну з Україною досі не закликали жодного мешканця під час мобілізації, при цьому військкоми розіслали повістки.

В Алтаї чоловіки просто ігнорують повістки

Про це повідомив член Ради Федерації від регіону Володимир Полєтаєв.

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Сенатор розповів, що таку інформацію він одержав від військового комісара республіки Олега Денисенка.

«За словами військового комісара, жодна людина не покликана на даний момент із Республіки Алтай у рамках часткової мобілізації. Робота з актуалізації даних про громадян військкоматами ведеться, повістки надсилаються», – написав Полєтаєв.

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