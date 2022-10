У Зеленського прокоментували підрив Кримського мосту

Свою думку Подоляк висловив у Twitter.

«Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищено, все вкрадене має бути повернуто Україні, все окуповане Росією має бути вигнано», – зазначив він.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022