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10:09 08 Октября 2022 49 Комментарии
У Зеленського прокоментували підрив Кримського мосту
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що підрив Кримському мосту – це лише початок.
Свою думку Подоляк висловив у Twitter.
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«Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищено, все вкрадене має бути повернуто Україні, все окуповане Росією має бути вигнано», – зазначив він.
Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022
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