У Зеленського прокоментували підрив Кримського мосту

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що підрив Кримському мосту – це лише початок.

Свою думку Подоляк висловив у Twitter.

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«Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищено, все вкрадене має бути повернуто Україні, все окуповане Росією має бути вигнано», – зазначив він.