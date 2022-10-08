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10:09 08 Октября 2022 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

У Зеленського прокоментували підрив Кримського мосту

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що підрив Кримському мосту – це лише початок.

Свою думку Подоляк висловив у Twitter.

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«Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищено, все вкрадене має бути повернуто Україні, все окуповане Росією має бути вигнано», – зазначив він.

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