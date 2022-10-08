В Москві розпочались арешти військових

В російській столиці розпочався комплекс «заходів» спрямованих проти військових.

Башти Кремля затряслися



Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Рух в центрі перекрито. В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського – «еліти» Росгвардії. Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Натомість, всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність.