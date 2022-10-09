Киргизстан скасував навчання ОДКБ на своїй території: Вірменія та Казахстан підтримали

Киргизстан скасував проведення командно-штабних навчань сил ОДКБ «Непорушне братство-2022″, запланованих на 10-14 жовтня на території республіки.

Навчання "Непорушне братство-2022" не проводитимуться



Про це повідомило Інтерфакс із посиланням на пресслужбу киргизького міністерства оборони.

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«Навчання «Непорушне братство» в рамках ОДКБ скасовано», – сказав представник пресслужби.

Причин скасування він не пояснив.

Також про відміну проведення навчань повідомили Казахстан та Вірменія.

Нагадаємо, на території Киргизстану планувалося провести командно-штабні навчання миротворчих сил ОДКБ «Непорушне братство-2022″, де збиралися відпрацьовувати забезпечення режиму припинення вогню.

На навчання планувалося запросити спостерігачів від Узбекистану, Сербії, Сирії, Туркменістану та Монголії.

До ОДКБ входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія та Таджикистан.