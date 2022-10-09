Киргизстан скасував навчання ОДКБ на своїй території: Вірменія та Казахстан підтримали
Киргизстан скасував проведення командно-штабних навчань сил ОДКБ «Непорушне братство-2022″, запланованих на 10-14 жовтня на території республіки.
Про це повідомило Інтерфакс із посиланням на пресслужбу киргизького міністерства оборони.
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«Навчання «Непорушне братство» в рамках ОДКБ скасовано», – сказав представник пресслужби.
Причин скасування він не пояснив.
Також про відміну проведення навчань повідомили Казахстан та Вірменія.
Нагадаємо, на території Киргизстану планувалося провести командно-штабні навчання миротворчих сил ОДКБ «Непорушне братство-2022″, де збиралися відпрацьовувати забезпечення режиму припинення вогню.
На навчання планувалося запросити спостерігачів від Узбекистану, Сербії, Сирії, Туркменістану та Монголії.
До ОДКБ входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія та Таджикистан.