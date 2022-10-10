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Главная » Україна » Суспільство
20:21 10 Октября 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Протягом кількох днів в Україні можуть пройти віялові відключення електрики

Стабільне електропостачання для всіх споживачів планується відновити протягом декількох днів, відтак може знадобитися додаткове обмеження споживання електрики у вигляді віялових відключень.

Я повідомила Економічна правда, про це повідомив очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі «Єдиних новин».

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Він розповів, що практично в половині регіонів сталися певні пошкодження критичної інфраструктури. За його словами, понеділок став безпрецендентним днем, коли така кількість об’єктів попала під атаку РФ.

В більшості областей електропостачання відновлено повністю чи майже повністю, ще в п’яти тривають відновлювальні роботи. При цьому, наголосив Кудрицький, не можна сказати, що енергетична інфраструктура показала слабкості – там, де руйнування найбільші, потрібно дещо більше часу для відновлення.

«Очікуємо, що в найближчі години і дні зможемо відновити надійне енергопостачання для всіх споживачів», – наголосив очільник «Укренерго».

При цьому, попередив він, віялові відключення можуть знадобитися протягом декількох днів: «Сьогодні і, можливо, в декілька наступних днів все ж знадобитися додаткове обмеження споживання, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам, які працюють 24/7, відновити електромережу і якомога швидше забезпечити надійне електропостачання».

Це будуть контрольовані обмеження споживання, наголосив Кудрицький, і вони будуть тимчасовими – по «декілька годин, не більше», і будуть здійснені в повній координації з диспетчерами «Укренерго».

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