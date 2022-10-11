Росія пригрозила США “контрзаходами” через підтримку України

Росія пригрозила, що буде нібито змушена піти на контрзаходи через все більшу залученість США та Європи до війни в Україні.

Рябков каже, що Росія дуже стурбована



Як повідомило РИА Новости, про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

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«Росія буде змушена вживати адекватних контрзаходів, у тому числі асиметричного характеру», – підкреслив він.

За словами дипломата, допомога Києву, навчання військових ЗСУ на території країн альянсу, надання розвідданих, супутникових знімків у реальному часі аж до визначення цілей для артилерійських ударів та планування операцій «дедалі більше залучає західні країни до конфлікту на стороні київського режиму».

Також Росію дратує, що у США та Європі лунають заклики «завдати поразки» Росії «на полі бою».

«Очевидно, що пряме зіткнення зі США і НАТО не на користь Росії. Попереджаємо і сподіваємося, що у Вашингтоні та інших західних столицях усвідомлюють небезпеку неконтрольованої ескалації», – сказав Рябков.