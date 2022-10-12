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18:03 12 Октября 2022 13 Комментарии
Вінниччину атакували дрони: працювала ППО
У Вінницькій області українські протиповітряні сили збили два ворожих ударних безпілотника.
Над Вінниччиною сбили два дрони-камікадзе
Про це повідомив голови Вінницької ОДА Сергій Борзов.
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«Вінничину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено», – зазначив він.
Після цього місцеві мешканці повідомили в пабликах і чатах, що чули ще звуки вибухів.
У Вінницькій області оголосили повітряну тривогу о 16:47, вона триває й досі.
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