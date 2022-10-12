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18:03 12 Октября 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Вінниччину атакували дрони: працювала ППО

У Вінницькій області українські протиповітряні сили збили два ворожих ударних безпілотника.

Над Вінниччиною сбили два дрони-камікадзе

Про це повідомив голови Вінницької ОДА Сергій Борзов.

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«Вінничину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударних безпілотники знищено», – зазначив він.

Після цього місцеві мешканці повідомили в пабликах і чатах, що чули ще звуки вибухів.

У Вінницькій області оголосили повітряну тривогу о 16:47, вона триває й досі.

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