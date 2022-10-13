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09:19 13 Октября 2022 270 Комментарии
Мінфін США озвучив цінове обмеження для російської нафти
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що цінового обмеження на експорт російської нафти в діапазоні 60 доларів за барель буде достатньо, щоб скоротити енергетичні доходи Москви, забезпечуючи при цьому прибутковий видобуток.
США пропонують обмежити ціну на російську нафту у 60 доларів
Про це повідомило Reuters.
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За словами Єллен, Росія була готова видобувати та продавати нафту в діапазоні 60 доларів протягом останніх п’яти-семи років.
«Тому, безумовно, ціни в цьому діапазоні було б достатньо, щоб відчути, що Росія може вигідно добувати і продавати нафту», – сказала міністр, додавши, що собівартість видобутку в Росії є «низькою».
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