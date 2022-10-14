ПВК «Вагнера» продовжує наступ на Бахмут: захоплено два села
Останні три дні російські сили вели тактичний наступ у напрямку до центру міста Бахмут Донецької області.
Про це повідомили у зведенні Міноборони Великобританії.
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Частини 2-го армійського корпусу «ЛНР», схоже, зайняли населені пункти Опитне та Іванград на південь від міста.
Інших населених пунктів, захоплених регулярними російськими чи сепаратистськими силами з початку липня, було небагато, якщо вони взагалі були, наголошують британські військові.
Однак сили приватної військової компанії «Вагнера» досягли певних успіхів на Донбасі: вони, як і раніше, беруть активну участь у бойових діях в районі Бахмута.
На думку британців, Росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як підготовку до наступу на Краматорськ та Слов’янськ – найбільші населені пункти Донецької області, які знаходяться під контролем України.
У зведенні зазначено, що Росія продовжує проводити наступальні операції у центрі Донбасу та дуже повільно просувається вперед.
«Однак загальний оперативний задум підривається українським тиском на її північний та південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів та живої сили», – констатували у Міноборони Великобританії.