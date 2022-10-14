ПВК «Вагнера» ​​продовжує наступ на Бахмут: захоплено два села

Останні три дні російські сили вели тактичний наступ у напрямку до центру міста Бахмут Донецької області.

Вагнерівці продовжують штурмувати Бахмут



Про це повідомили у зведенні Міноборони Великобританії.

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Частини 2-го армійського корпусу «ЛНР», схоже, зайняли населені пункти Опитне та Іванград на південь від міста.

Інших населених пунктів, захоплених регулярними російськими чи сепаратистськими силами з початку липня, було небагато, якщо вони взагалі були, наголошують британські військові.

Однак сили приватної військової компанії «Вагнера» досягли певних успіхів на Донбасі: вони, як і раніше, беруть активну участь у бойових діях в районі Бахмута.

На думку британців, Росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як підготовку до наступу на Краматорськ та Слов’янськ – найбільші населені пункти Донецької області, які знаходяться під контролем України.

У зведенні зазначено, що Росія продовжує проводити наступальні операції у центрі Донбасу та дуже повільно просувається вперед.

«Однак загальний оперативний задум підривається українським тиском на її північний та південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів та живої сили», – констатували у Міноборони Великобританії.