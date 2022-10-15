Росіяни атакують дронами, ЗСУ відбиває ворожі наступи на Донбасі: головне зі зведення Генштабу

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Від російських ударів постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного.

Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в 13 населених пунктах Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала близько тридцяти ударів. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили дев’ять БпЛА.