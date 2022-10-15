Росіяни атакують дронами, ЗСУ відбиває ворожі наступи на Донбасі: головне зі зведення Генштабу
Українські захисники продовжують нищити ворога
За минулу добу, окупанти завдали шість ракетних та тридцять авіаційних ударів, здійснили сорок вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Від російських ударів постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного.
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Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам.
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Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в 13 населених пунктах Донецької області.
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Авіація Сил оборони завдала близько тридцяти ударів. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника.
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Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили дев’ять БпЛА.
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Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, п’ятнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, дванадцять складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та двадцять інших важливих цілей.
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- 15.10.2022 07:47