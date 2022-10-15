У російському Примор’ї на паркані знайшли мертвого військкома

У російському Примор’ї на паркані знайшли мертвого військкома
У російському Примор'ї знайдено мертвим військового комісара Партизанського та Лазівського районів Романа Малика із ознаками самогубства на тілі.

Про те, що на тілі військкома є ознаки самогубства, повідомили видання «Время перемен» та «Байкал 24«.

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«Тіло комісара, учасника військової кампанії в Чечні Романа Малика знайшли вчора пізно ввечері біля паркану будинку на Селедцова», – пише Telegram-канал Amur Mash.

Поліція розглядає версії вбивства та суїциду.

Рідні чоловіка не вірять, що він сам вирішив піти з життя – кажуть, був урівноважений та впевнений у собі.

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  • 15.10.2022 12:46
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