У російському Примор’ї на паркані знайшли мертвого військкома
У російському Примор'ї знайдено мертвим військового комісара Партизанського та Лазівського районів Романа Малика із ознаками самогубства на тілі.
Про те, що на тілі військкома є ознаки самогубства, повідомили видання «Время перемен» та «Байкал 24«.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Тіло комісара, учасника військової кампанії в Чечні Романа Малика знайшли вчора пізно ввечері біля паркану будинку на Селедцова», – пише Telegram-канал Amur Mash.
Поліція розглядає версії вбивства та суїциду.
Рідні чоловіка не вірять, що він сам вирішив піти з життя – кажуть, був урівноважений та впевнений у собі.
- 0 просмотр
- 15.10.2022 12:46