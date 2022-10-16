Росія підписала контракт з Іраном на постачання безпілотників Arash-2 – ISW

Іран створив Arash-2 для атак на Тель-Авів і Хайфу

Росія, можливо, підписала новий контракт із Іраном на постачання безпілотників Arash-2, який створювався для атак на Ізраїль.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Військові експерти посилаються на інформацію з російських та українських Telegram-каналів, до яких «проникли» відомості від неназваних іранських джерел.

Кількість закуплених безпілотників невідома.

У вересні командувач Сухопутних військ Ірану бригадний генерал Кіомарс Хейдарі заявляв, що безпілотники Arash-2 мають унікальні можливості великої дальності і можуть атакувати з баз в Ірані такі міста в Ізраїлі як Тель-Авів і Хайфа.

Проте військові експерти сумніваються, що російські сили зможуть використати Arash-2 з більшою ефективністю, ніж використовували Shahed-136.