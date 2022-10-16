Іран збирається поставити Росії ракети малої дальності для війни в Україні

Іран поставить Росії ракети класу

Іран готовий передати Росії не лише дрони, а й ракети класу "земля-земля" для війни в Україні.

Про це повідомило ВВС з посиланням на The Washington Post.

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За даними видання, 18 вересня Тегеран направив офіційних осіб до Росії для завершення угод щодо додаткових постачань зброї.

В американській розвідці стверджують, що Іран готує першу партію Fateh-110 та «Zolfaghar - балістичних ракет малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів.

Джерела The Washington Post зазначили, що Іран також готує нові поставки дронів до Росії, зокрема десятки безпілотників Mohajer-6 та Shahed-136.

Крім того, іранські інструктори відвідали окуповані Росією території України, щоб навчити російських солдатів користуватися дронами.