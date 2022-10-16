Іран збирається поставити Росії ракети малої дальності для війни в Україні

Іран збирається поставити Росії ракети малої дальності для війни в Україні

Іран поставить Росії ракети класу

Іран готовий передати Росії не лише дрони, а й ракети класу "земля-земля" для війни в Україні.

Про це повідомило ВВС з посиланням на The Washington Post.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За даними видання, 18 вересня Тегеран направив офіційних осіб до Росії для завершення угод щодо додаткових постачань зброї.

В американській розвідці стверджують, що Іран готує першу партію Fateh-110 та «Zolfaghar  - балістичних ракет малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів.

Джерела The Washington Post зазначили, що Іран також готує нові поставки дронів до Росії, зокрема десятки безпілотників Mohajer-6 та Shahed-136.

Крім того, іранські інструктори відвідали окуповані Росією території України, щоб навчити російських солдатів користуватися дронами.

  • 122 просмотр
  • 16.10.2022 15:47
Декілька слів про автора
Никита Скуратов:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
blog comments powered by Disqus

Останні новини

Світ
15:47
Іран збирається поставити Росії ракети малої дальності для війни в Україні
Світ
15:16
У Китаї розпочався XX з'їзд Компартії: що важливо про це знати
Україна
14:24
За полоненого Гіркіна ГУР пообіцяло $100 тисяч
Світ
11:07
Китай та Єгипет закликали своїх громадян залишити Україну
Україна
09:07
Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста дають вже $50 тисяч
Світ
08:53
Росія підписала контракт з Іраном на постачання безпілотників Arash-2 - ISW
Світ
08:32
Розстріл "мобіків" на полігоні під Бєлгородом: всі подробиці
Україна
07:22
Маск передумав припиняти фінансування Starlink в Україні: у Зеленського відреагували
Світ
19:38
Литва закликала союзників сплачувати за работу Starlink в Україні
Світ
18:31
Шольц закликав реформувати та розширити ЄС
Світ
13:37
До Білорусі прибули перші російські військові для спільного угруповання
Україна
13:13
Можливі відключення: українців закликали сьогодні економити електрику
Світ
12:46
У російському Примор'ї на паркані знайшли мертвого військкома
Світ
11:13
Куди зник Гіркін: дружина терориста розкрила таємницю
Україна
10:39
За півгодини ЗСУ знищил шість дронів і ворожий вертоліт

Головне

Світ
15:47
Іран збирається поставити Росії ракети малої дальності для війни в Україні
Україна
14:24
За полоненого Гіркіна ГУР пообіцяло $100 тисяч
Світ
18:31
Шольц закликав реформувати та розширити ЄС
Світ
13:37
До Білорусі прибули перші російські військові для спільного угруповання
Україна
13:13
Можливі відключення: українців закликали сьогодні економити електрику
Україна
08:47
В Мелітополі ЗСУ знов накрили військову базу окупантів
Світ
08:26
Саудівська Аравія виділила Україні $400 млн: наслідний принц зателефонував Зеленському
Україна
07:47
Росіяни атакують дронами, ЗСУ відбиває ворожі наступи на Донбасі: головне зі зведення Генштабу
Світ
15:59
Вибухівку для підриву Кримського мосту доставили морем, – Путін
Україна
08:26
Росія сьогодні може вдарити по обласних центрах і важливих об’єктах: військові закликали не ігнорувати тривоги
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Іран збирається поставити Росії ракети малої дальності для війни в Україні
Світ
16.10.2022 15:47
ТОР
У Китаї розпочався XX з’їзд Компартії: що важливо про це знати
Світ
16.10.2022 15:16
ТОР
За полоненого Гіркіна ГУР пообіцяло $100 тисяч
Україна
16.10.2022 14:24

Популярне

ТОР
У Китаї розпочався XX з’їзд Компартії: що важливо про це знати
16.10.2022 15:16
ТОР
Розстріл «мобіків» на полігоні під Бєлгородом: всі подробиці
16.10.2022 08:32
ТОР
Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста дають вже $50 тисяч
16.10.2022 09:07

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один из ведущих украинских новостных и аналитических сайтов, созданный и наполняемый профессиональными журналистами. Генерируя собственные новости и аналитику, мы оперативно отбираем в сети самые громкие, резонансные и актуальные материалы журналистов и ведущих информагентств со всего мира.

© Copyright 2002 - 2022, «ВЛАСТИ.НЕТ»"