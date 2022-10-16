В Міноборони розкрили співвідношення втрат ЗСУ та окупантів
Співвідношення втрат українських захисників та російських окупантів складає близько 1 до 6,5.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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Вона послалася на командувача ОК «Південь» генерал-майора Андрія Ковальчука.
“Андрій Трохимович розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на півдні та про зростаючі втрати ворога. Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами – критична межа співвідношення втрат – 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно “сипатись”, – написала Маляр.
Вона також додала, що, за словами командувача, ворог вже у доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись не час.
“Навпаки – треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі”, -резумувала Маляр.
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- 16.10.2022 16:48
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