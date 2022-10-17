За ніч на півдні України сбито 26 дронів-камікадзе

Українська ППО збиває близько 75% дронів

На півдні України за ніч, до атаки на Київ, силами ППО знищено 26 дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 17 жовтня

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«Вчора ми повідомляли про 11 дронів-камікадзе знищених на цьому напрямку. З 3:30 по 7 ранку знищено ще 15 цих дронів. Отже маємо фактично за ніч 26 знищених Shahed-136 в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», – розповів він.

За словами Ігната, до боротьби з дронами залучались в основному зенітні ракетні підрозділи, але була і робота винищувачів.

Загалом, за даними Повітряного командування «Південь», з початку використання противником Shahed-136 їх знищено близько 100 на південному напрямку.

За оцінкою Повітряних сил, українськими військовими збивається 75% таких дронів-камікадзе.

Як повідомляли Vlasti, пізно ввечері 16 жовтня ворожі дрони атакували південь України, українські захисники знищили їх більше десятка.