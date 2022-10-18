Названо цілі російських атак безпілотниками-камікадзе

Названо цілі російських атак безпілотниками-камікадзе

Росіяни намагаються тероризувати цивільне населення

Атака безпілотників 17 жовтня на житлову інфраструктуру в Києві є частиною моделі дії російських сил, які надають пріоритет психологічному терору, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Корисне навантаження Shahed-136 складає 40 кг вибухівки, тоді як типовий 155-мм артилерійський снаряд M795 вміщує вчетверо менше, що означає, що один безпілотник має близько трьох снарядів вибухового матеріалу, але без послідовної схеми фрагментації. Таким чином, п’ять Shahed-136, які вразили Київ, мали ефект 15 артилерійських снарядів, випущених по дуже великій площині.

Такі удари можуть завдати великої шкоди громадянській інфраструктурі та вбити і поранити багатьох людей, не створюючи значних військових наслідків.

Цей аналіз показує, що російські сили продовжують використовувати безпілотники Shahed-136 для створення психологічних ефектів, пов’язаних із націлюванням на цивільні райони, замість того, щоб намагатися генерувати асиметричні оперативні ефекти, завдаючи концентрованих ударів по законним військовим та фронтовим цілям.

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  • 18.10.2022 07:55
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