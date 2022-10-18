У Дніпрі російські ракети вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури: у місті проблеми зі світлом та водою

Росіяни ударили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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За його словами, на місці прильотів виникла пожежа. Сам об’єкт зазнав серйозних руйнувань.

Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки.

Знеструмлена одна з насосних станцій «Дніпроводоканалу». На лівому березі міста Дніпра перебої з водою.

Всі служби стануть до роботи тільки-но мине небезпека нових атак.

“Будь ласка. Нам допоможе лише економне споживання. Заощаджуємо електрику всюди, де можливо. Зараз це надважливо”, – зазначив Резніченко.

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Як повідомляли Vlasti, у Дніпрі вранці 18 жовтня, близько 07:50 пролунали вибухи.